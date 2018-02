Duizenden kinderen vrij door griepgolf

Duizenden kinderen hebben vandaag geen school door de griep. Niet omdat ze zelf ziek zijn, maar omdat de meester of juf ziek is en er te weinig invallers zijn. Het lukt veel schooldirecteuren niet om vervangers te zoeken.

Lege klassen

Vorige week zag je in het Jeugdjournaal ook al nieuws over de griepgolf, want ook veel kinderen zijn ziek. Wij waren bij een klas waar 20 van de 31 kinderen ziek waren: