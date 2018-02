Bekendste crimineel van Nederland voor de rechter

De bekendste crimineel van Nederland staat vandaag voor de rechter. Willem Holleeder zou betrokken zijn bij zes moorden die tussen 2002 en 2006 zijn gepleegd. Het is één van de grootste rechtszaken in Nederland ooit.

Stiekem

Holleeder staat nu pas voor de rechter omdat er lange tijd geen bewijs was. Maar dat is er nu waarschijnlijk wel. Holleeders zussen hebben dat stiekem verzameld. Ze gingen bijvoorbeeld bij hem langs toen hij in de gevangenis zat en namen de gesprekken op.

Ontvoering

Holleeder wacht al drie jaar in de gevangenis op de rechtszaak. Hij heeft al twee keer eerder in de gevangenis gezeten. De eerste keer was meer dan dertig jaar geleden. Toen ontvoerde hij een beroemde zakenman.

Liegen

Holleeder zelf zegt dat zijn zussen liegen en dat hij niets met de moorden te maken heeft.

De rechtszaak duurt 65 dagen. Daarna neemt de rechter een beslissing. In deze video wordt meer verteld over hoe het nu verder gaat: