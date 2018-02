Een spannende dag voor kinderen van de circusschool in Tilburg. Ze mogen optreden in het Winter Wonder Circus. Dat is een professioneel circus met echte circusartiesten!

Trainen

De kinderen trainen drie keer per week bij circusschool Pinilotta. Vorig jaar wonnen ze een prijs bij een talentenwedstrijd, maar het blijft spannend om in een écht circus te staan.

Kunnen ze de directeur verbazen met hun act?