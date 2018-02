Kinderen vaak uitgescholden en bedreigd op YouTube

Heftige scheldwoorden en soms zelfs bedreigingen. Veel kinderen met een eigen YouTube-kanaal hebben er last van.

Schadelijk

Het Jeugdjournaal vroeg aan kinderen met een populair kanaal (meer dan 10.000 abonnees) of ze te maken hebben met pesten en bedreigingen. De jonge YouTubers herkennen het allemaal. Ook pestdeskundigen zien het en zeggen dat het schadelijk kan zijn.

Emma en Tuur

Vandaag praten we in het Jeugdjournaal over dit onderwerp met YouTubers Emma Keuven en Tuur Granzier. Zij zien iedere dag veel leuke, maar ook vervelende en heftige reacties op hun videos.

Vind jij het erg dat dit op YouTube gebeurt of hoort het erbij als je een groot kanaal hebt? Reageer op de stelling: