Niek (17) is de jongste Nederlander op de Winterspelen

Snowboarder Niek van der Velden is de jongste Nederlander die naar de Olympische Spelen mag. Hij is 17 jaar en was eigenlijk aan het trainen voor de Winterspelen in 2022. Maar het ging zo goed, dat hij dit jaar ook al mee mag doen.

Twee onderdelen

Hij doet mee op twee onderdelen: Big Air en Slopestyle. Bij alletwee die onderdelen doet hij vette trucs op zijn snowboard.

Jeroen van het YouTube-kanaal Mashup gaat bij hem langs en helpt hem met inpakken.