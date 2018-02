'Alle katten moeten verplicht een chip krijgen'

Eigenaren van katten moeten huisdier verplicht laten chippen, zodat altijd duidelijk is van wie de kat is. Dat vinden de meeste politici in de Tweede Kamer, schrijft de krant het AD.

Chippen?

Zo'n chip wordt onder de vacht gestopt en bevat een unieke code met bijvoorbeeld een telefoonnummer en adresgegevens. Zo kan de eigenaar makkelijk worden teruggevonden. Elk jaar komen namelijk veel weggelopen katten in het asiel terecht, waarvan niet duidelijk is wie het baasje is.

De meeste katten in Nederland zijn overigens al gechipt.