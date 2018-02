In een verzorgingstehuis in Enschede staat een soort brievenbus die appjes in brieven verandert! Superhandig als opa's en oma's geen mobiel hebben.

Je stuurt een appje naar het appeenoma-apparaat en er komt vanzelf een brief uit. En opa's en oma kunnen ook iets terugsturen. Als ze er een briefje in stoppen, maakt het apparaat er weer een appje van.