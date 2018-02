In het zuiden van Nederland zijn ze er bijna klaar voor: carnaval! Dit weekend begint het feest pas echt, maar morgen vieren veel scholen het al.

In Schaijk zijn kinderen druk bezig met de laatste voorbereidingen. Ze bouwen nog even aan hun wagens en checken of hun outfit helemaal af is. Op zaterdag is de kinderoptocht en daar doen 350 kinderen aan mee.