Oproep: wat wil jij weten van Peter R. de Vries?

Hij is verslaggever, presentator en hij weet alles over misdaad in Nederland. Peter R. de Vries. Je kent hem misschien van RTL Boulevard of van zijn programma Internetpesters aangepakt.

Door zijn speurwerk zijn konden daders van heftige misdaden worden gevonden en opgepakt.

Vragen voor Peter

Wij gaan hem binnenkort interviewen en daarbij stellen we jullie vragen aan hem. Heb jij een vraag voor Peter? Stuur die dan naar ons op en wie weet hoor je binnenkort het antwoord.