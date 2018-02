Zieke Roemer (10) is dankzij robot altijd op school

Roemer kan door zijn stofwisselings-ziekte vaak niet naar school. Toch is hij altijd in de klas. Er staat namelijk een robot, met een scherm waarin Roemers hoofd te zien is.

De lessen volgt Roemer via de robot-camera. En als het licht op de robot op groen springt, ziet de juf dat Roemer iets wil vragen.