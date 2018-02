Veel gedoe over belangrijke Nederlandse militair Marco

Hij is veel te zien in het nieuws en zijn naam staat in veel kranten: Marco Kroon. Tien jaar geleden gebeurde iets heftigs. Op een oorlogsmissie in Afghanistan doodde hij een tegenstander. Dat hield hij al die tijd geheim, tot nu.

Waarom hield hij het geheim?

Marco Kroon zegt dat hij er niets over heeft verteld omdat het om een geheime missie ging. Zelfs zijn bazen in het leger wisten van niets. De man die hij heeft gedood was van de terroristische organisatie Taliban en had Marco eerder ontvoerd en mishandeld.

Waarom vertelt hij er nu wel over in de krant en op tv?

Vorig jaar heeft Marco Kroon toch aan iemand van het leger verteld dat hij tien jaar geleden iemand heeft gedood. Zoiets moet eigenlijk meteen worden verteld. Omdat dat niet is gebeurd, komt er een onderzoek en misschien een rechtszaak.

Negatieve verhalen.

Daarover gingen al geruchten. Marco Kroon vertelt zijn eigen verhaal nu over op tv omdat hij bang is dat er negatieve roddels over hem worden verteld.

In het filmpje hieronder vertelt NOS journalist Lex Runderkamp meer over het nieuws van Marco Kroon.