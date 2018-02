'Kleed je warm aan met carnaval'

Ga je vandaag of dit weekend carnaval vieren? Vergeet dan vooral je warme jas niet en denk ook aan een muts. Dat zegt het Rode Kruis.

"Echt heel koud"

De organisatie wil feestvierders waarschuwen dat het "wel echt heel koud" wordt. Overdag wordt het rond de 5 graden en 's avonds en 's nachts kan het nog verder afkoelen tot -3.

Muts

Daarom is het belangrijk om meerdere dunne laagjes aan te doen, bijvoorbeeld onder je verkleedkostuum. Via je hoofd verlies je veel warmte, dus een muts of hoed is ook handig.

Iets warms drinken

Heb je het met deze tips nog steeds erg koud? Ga dan lekker naar binnen en drink iets warms, raadt het Rode Kruis aan.