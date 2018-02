De allerlaatste voorbereidingen zijn gedaan en Zuid-Korea is er klaar voor. Vandaag beginnen de Olympische Winterspelen echt.

Openingsceremonie

Er is een grote openingsceremonie waar alle landen aan meedoen. De sporters lopen dan samen het stadion binnen. Nederland is als vijfde aan de beurt. Schaatser Jan Smeekens draagt voor Nederland de vlag. De ceremonie begint om 12.00 uur 's middags en wordt uitgezonden op NPO 2.

Malou in Zuid-Korea

Onze verslaggever Malou is voor het Jeugdjournaal bij de Olympische Spelen. Het is daar behoorlijk koud, maar iedereen heeft er hartstikke veel zin in.