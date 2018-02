Zapp-presentator Lex was Prins Carnaval en maakte er een film over

Het is groot feest in Venlo, want er wordt carnaval gevierd. Of, zoals ze het daar zeggen: het is vastelaovend. Vastenavond betekent dat. Gisteravond was er een documentaire over te zien op tv.

Extra feest

Voor de kinderen van de School aan de Vijver in Venlo is er extra reden voor feest, want zij waren op tv te zien in een documentaire. Zapp-presentator Lex Uiting is één van de makers en wil laten zien hoe carnaval in Venlo wordt gevierd.