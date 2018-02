Vliegtuig neergestort in Rusland

In de buurt van de Russische stad Moskou is een vliegtuig neergestort. Dat schrijven Russische media. Aan boord zouden 71 mensen zijn.

Verdwenen

Het vliegtuig is net na het opstijgen van de radar verdwenen. De rampplek is inmiddels gevonden en het is niet waarschijnlijk dat er overlevenden zijn.

Het is nog niet bekend wat er precies is gebeurd. Het vliegtuig was nog maar tien jaar oud.

Zeldzaam

Het is voor het eerst in lange tijd dat er doden vallen bij het neerstorten van een passagiersvliegtuig. Vorig jaar vielen er geen doden bij ongelukken met grote commerciële passagiersvliegtuigen.