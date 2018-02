Koe Hermien is weer gevangen

Koe Hermien is eindelijk gevangen. De koe liep maandenlang rond in de bossen bij Lettele in Overijssel.

Al een lange tijd probeerden dierenartsen haar te pakken te krijgen, maar dat bleek erg lastig. Gisteravond lukte het toch.

Beroemd

Koe Hermien werd vorige maand in korte tijd beroemd. Het dier was ontsnapt terwijl zij en haar baasje op weg waren naar de slager. Op social media schreven veel mensen #freehermien. Ze vinden dat de koe niet meer naar de slager hoeft.

Koeienrusthuis

En dat gebeurt nu ook. Hermien gaat naar een koeienrusthuis in Friesland. Daar mag ze de rest van haar leven blijven wonen.