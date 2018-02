Snowboardster Maas twee keer gevallen bij finale slopestyle

Balen voor snowboardster Cheryl Maas. Tijdens de finale van het snowboarden slopestyle is ze twee keer gevallen. Daardoor eindigde ze als 23ste.

De finale was een tijdje uitgesteld omdat het hard waaide. Toen het later toch doorging, hadden veel snowboardsters er nog steeds last van. Ook Maas zei dat ze viel door die harde wind.

Slopestyle

Bij slopestyle is het de bedoeling om zoveel mogelijk mooie en ingewikkelde trucjes te doen. In dit filmpje van Studio Sport zie je Cheryl Maas in actie: