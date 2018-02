'Kinderen moeten meer privacy krijgen op school'

Moeten kinderen meer privacy krijgen op school? Politieke partij D66 vindt van wel.

Op veel middelbare scholen kunnen ouders via een app online de ontwikkelingen van hun kind bijhouden. Daarin staan de cijfers, maar vaak ook andere dingen. Hoe de leerling zich heeft gedragen op school, of er ruzies zijn geweest en of de leerling te laat was.

Maar dat zou anders moeten vinden sommige politici. Want leerlingen hebben recht op meer privacy, zeggen ze.

Onze stelling

Wat vind jij: is het normaal als leraren alle informatie doorgeven aan ouders? Of moeten kinderen ook privacy hebben op school? Reageer op onze stelling!