Tweede Kamer boos op liegende minister

Minister Halbe Zijlstra van Buitenlandse Zaken heeft gelogen over een belangrijke ontmoeting. Hij zei dat hij in 2006 op bezoek was bij de Russische president Poetin.

Maar nu blijkt dat een leugen. Hij heeft dat zelf toegegeven aan journalisten.

'Geleend'

Halbe Zijlstra zegt nu dat hij het verhaal van iemand heeft geleend en heel belangrijk vond om te vertellen. De minister geeft toe dat hij het niet zo handig heeft aangepakt en dat hij spijt heeft.

Niet ontslagen

Veel politici in de Tweede Kamer zijn boos op Zijlstra. Sommige vinden dat hij ontslagen moet worden. Toch heeft premier Rutte gezegd dat de minister mag blijven. Maar ook hij is niet blij met de leugen.