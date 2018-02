Het dorp Lettele heeft maar 600 inwoners, maar is de laatste tijd opvallend veel in het nieuws. Eerst vanwege de ontsnapte koe Hermien en nu ook vanwege Carlijn Achtereekte.

Koe Hermien is eindelijk gevangen. De koe liep maandenlang rond in de bossen bij het Overijsselse dorp. Je ziet er meer over in het volgende filmpje: