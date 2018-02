Kinderen onder de 13 jaar hebben minder kans op een filmrol

Voor jonge acteertalenten is dit een groot probleem, want hierdoor maken ze minder kans op een grote rol. Matheu is 11 jaar en heeft al veel geacteerd. Hij vindt die regels erg vervelend.

Acteren in films wordt gezien als werk en daarom zijn er veel strenge regels. Als je tussen de 7 en 13 jaar bent, dan mag je het maar 24 dagen per jaar doen. Maar dat is lastig, want een filmopname duurt vaak langer.

Oudere kinderen

Filmmakers kiezen daarom steeds vaker voor oudere kinderen. Voor hen zijn de regels minder streng.