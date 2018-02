Nieuwe wet voor orgaandonatie is aangenomen

De regering in Den Haag heeft vandaag ingestemd met een nieuwe wet voor orgaandonatie.

Iedereen donor

In de nieuwe wet staat dat iedereen in Nederland voortaan automatisch orgaandonor is, tenzij je een formulier invult dat je dat niet wil.

De stemming was spannend. 74 mensen uit de Eerste Kamer hebben gestemd. 38 stemden voor en 36 stemden tegen de nieuwe wet.

Meer donoren

De bedenkers hopen dat nu meer mensen orgaandonor worden. Er is namelijk een tekort aan donoren in Nederland. Je kunt orgaandonor worden als je 18 jaar of ouder bent.

De oude wet

In de oude wet was het precies andersom. Daarin staat dat niemand automatisch donor is, tenzij je invult dat je dat wél wilt.