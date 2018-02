Minister Zijlstra stapt op vanwege leugen over Rusland

Minister Zijlstra van Buitenlandse Zaken stopt als minister. Dat heeft hij vanmiddag verteld aan de Tweede Kamer.

Er was deze week veel discussie over hem omdat hij gelogen had. Journalisten van de Volkskrant hadden dat ontdekt.

Verhaal geleend

Zijlstra had gezegd dat hij bij een bijeenkomst was met Poetin, de president van Rusland. Maar dat bleek niet waar. Hij had alleen van een andere Nederlander verhalen gehoord over de bijeenkomst.

Zijlstra vond dat de wereld moest weten wat Poetin van plan is, en daarom deed hij alsof hij zelf bij de bijeenkomst aanwezig was.

Niet geloofwaardig

Veel politici vinden hem door die leugen niet meer geloofwaardig. Zijlstra is het daar mee eens, en daarom stapt hij nu op.