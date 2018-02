Zangeres Naaz: 'Laat niemand je vertellen dat je iets niet kunt'

Het gaat goed met de carrière van Naaz van 19. Gisteren won ze twee Edisons. Dat zijn belangrijke muziekprijzen. Een jury kiest welke artiesten in 2017 het beste waren.

Naaz won de prijs voor de beste nieuwkomer en de prijs voor de beste video voor haar lied Words.

Trots

Wij gingen bij haar langs om te praten over haar succes. Ze vertelt dat haar ouders in het begin niet blij waren met haar muziek. Door de steun van haar broer is het toch gelukt een album op te nemen en nu zijn haar ouders hartstikke trots.

Deze video van Naaz heeft de prijs gewonnen: