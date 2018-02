Maryan (15) heeft een nieuw leven dankzij een donor

Vandaag is in de Eerste Kamer een nieuwe donorwet aangenomen. In de nieuwe wet staat dat iedereen in Nederland voortaan automatisch orgaandonor is, tenzij je een formulier invult dat je dat niet wil.

Maryan van 15 weet hoe belangrijk die nieuwe wet is. Zij kreeg twee weken geleden een nieuwe lever. Van die operatie is ze nog aan het herstellen in het Prinses Beatrix Ziekenhuis in Groningen. Ze vertelt aan ons hoe blij ze is met haar nieuwe lever.