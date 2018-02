Het is Valentijnsdag!

Het is vandaag Valentijnsdag. Op verschillende plekken wordt elk jaar op 14 februari Valentijnsdag gevierd. Mensen geven elkaar dan iets leuks of zeggen iets aardigs. Ook laten sommige mensen hun geheime liefde weten dat ze verliefd zijn.

Waar komt het vandaan?

In deze video leggen we uit waarom deze dag Valentijnsdag wordt genoemd en sinds wanneer we het in Nederland vieren: