Leraren in het noorden van Nederland staken

Veel scholen in het noorden van het land zijn dicht omdat de meesters en juffen meedoen aan een lerarenstaking. Ze vinden dat ze te hard moeten werken en te weinig verdienen. Dat moet beter, en daarom voeren ze vandaag opnieuw actie.

Estafette

De staking is een estafette. Dat betekent dat er afgewisseld wordt. Iedere maand stoppen leraren in een ander deel van het land een dag met werken. Volgende maand zijn Noord-Holland, Flevoland en Utrecht aan de beurt.

Interview met de minister van Onderwijs

Degene die daarvoor moet zorgen is de minister van Onderwijs. Vanavond hoor je wat hij over de stakende leraren te zeggen heeft, want Lysette gaat bij hem langs.