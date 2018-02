Wan Mjong en Wan Jhok moesten vluchten voor een betere toekomst

Hoe is het om te vluchten en alles achter te laten? De broertjes Wan Mjong en Wan Jhok uit Noord-Korea deden dat. Ze moesten wel. Hun vader wist dat ze in Zuid-Korea een betere toekomst kregen.

Maar vluchten is erg gevaarlijk. Als je in Noord-Korea probeert te vluchten en gepakt wordt, kun je een strenge straf krijgen of zelfs vermoord worden. Aan het Jeugdjournaal vertellen ze hun verhaal.

Noord-Korea

De afgelopen weken hoorde je waarschijnlijk veel over het land Zuid-Korea. Logisch, omdat daar de Olympische Spelen zijn.

Maar Noord-Korea bestaat ook. Het is een van de meest geheimzinnige landen van de wereld. In deze video leer je meer over Noord-Korea: