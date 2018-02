"Mijn grote droom is om later topschaatser te worden." Dat vertelde Sven Kramer toen hij 11 jaar was in het Jeugdjournaal. En om te vieren dat hij vandaag de grote kanshebber is op de 10.000, hebben we het oude filmpje voor jullie opgezocht.

In de reportage zie je twee Poolse jongens die samen met Sven meedoen aan een schaatstoernooi. Ze logeren bij de familie Kramer en staan samen op de ijsbaan.