Nederlander Akwasi Frimpong doet voor Ghana mee aan de Spelen

Hij is één van de opvallendste sporters van deze Olympische Spelen. Akwasi Frimpong. Hij woont in Amsterdam, maar hij staat voor Ghana aan de start.

Zijn Olympische droom

Toen hij 8 jaar was, kwam Akwasi van Ghana naar Nederland. Al zijn hele leven had hij één droom: meedoen met de Olympische Spelen.

Hij probeerde het eerst bij het hardlopen, en later nog een keer in de bobslee, maar dat lukte allebei niet.

Skeleton

Nu doet hij mee op het onderdeel skeleton. Bij die sport is het de bedoeling zo snel mogelijk op een slee een baan af te glijden. Hij is superblij dat hij er deze keer wel bij is: