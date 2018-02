Trailer van Incredibles 2 is superpopulair

De trailer van de film Incredibles 2 gaat hard. In minder dan 24 uur is het filmpje al bijna 9 miljoen keer bekeken op YouTube. Daar staat het ook hoog in de trendinglijst.

Superhelden

De film gaat over een superheldenfamilie en is gemaakt door animatiestudio Pixar. Die kun je kennen van Finding Nemo, Coco en Toy Story. Het eerste deel van de Incredibles kwam uit in 2004 en werd toen een grote hit. En dat lijkt het tweede deel ook te worden.

Animatie of echt?

Animatiefilms zijn vaak erg populair. Het afgelopen jaar trok de film Despicable Me 3 de meeste bioscoopbezoekers in Nederland. Vind jij animatiefilms leuker dan andere films of juist niet? Reageer op de stelling: