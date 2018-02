Zee-arend kwijt na ruzie met meeuwen

Safaripark Beekse Bergen is op zoek naar zeearend Lady Maya. Het dier is spoorloos. Na een ruzie met een paar meeuwen vloog ze weg. Dat schrijft Omroep Brabant.

Te ver

Lady Maya woont al 27 jaar in de Beekse Bergen. Ze is er al vaker vandoor gegaan, maar meestal komt ze vanzelf terug. Nu zijn haar verzorgers bang dat ze te ver is gevlogen en de weg niet meer terug kan vinden.

Het safaripark hoopt dat iemand de zeearend snel ziet. De roofvogelverzorgers van het park zijn zelf ook een zoektocht begonnen.