In Amsterdam is een gedenkteken onthuld voor Joodse kinderen uit de Tweede Wereldoorlog. Op die plek stond in de oorlog een Joodse school.

Nooit vergeten

Alle Joodse kinderen moesten van de Duitse bezetters verplicht naar die school toe. Uiteindelijk overleefden de meeste leerlingen en leraren de oorlog niet. Om hen nooit te vergeten is dit gedenkteken neergezet.