Jeugdtrainer tijdens voetbaltraining in elkaar geslagen

Een jeugdtrainer van voetbalclub SV Zwolle is vorige week in elkaar geslagen. Tientallen kinderen waren erbij toen het gebeurde.

Tijdens de training

Vier of vijf mannen liepen tijdens de training het veld op. Ze sloegen de jeugdtrainer met knuppels op zijn rug, armen en benen. Ook kreeg hij een schop tegen het hoofd. Toen de politie aankwam waren de daders al verdwenen.

Ruzie

Het slachtoffer heeft een van de aanvallers herkend. Die had hem in december ook al aangevallen. De reden was een ruzie over een gebroken kettinkje.

Bijeenkomst

Vanavond organiseert de voetbalclub een speciale bijeenkomst om over de akelige gebeurtenis te praten. Inmiddels gaat het weer wat beter met de jeugdtrainer. Hij stond zaterdag weer op het veld.