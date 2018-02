Nederlandse documentaire maakt kans op 'beste jeugdfilm'

De documentaire Ceres van filmmaker Janet van den Brand maakt kans op een grote filmprijs. Hij is genomineerd in de categorie beste jeugdfilm op een groot filmfestival in Berlijn.

Jonge boeren

In de documentaire worden vier kinderen in Zeeland gevolgd, die later het boerenbedrijf van hun ouders willen overnemen. De jonge boeren worden bijvoorbeeld gefilmd tijdens het meehelpen op de boerderij.

Op 24 februari is de prijsuitreiking. Dan weten we of de film en de kinderen in de prijzen zijn gevallen.