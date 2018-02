Politie: 'We hebben te weinig tijd om misdaden te onderzoeken'

We kunnen al het werk dat er ligt, niet aan. Dat zeggen de politiemensen van de recherche. Volgens hen zijn ze met te weinig mensen om alle criminelen op te kunnen sporen. En daardoor worden veel misdrijven niet opgelost.

Rechercheur

Een rechercheur is iemand die misdaden onderzoekt. Rechercheurs gaan naar de plek waar het gebeurd is, praten met slachtoffers of getuigen en zoeken naar bewijzen.

Veel werk, weinig tijd

Als een verdachte gevonden is, dan wordt die door rechercheurs ondervraagd. Dat alles kost veel tijd. En daar komt het zogenoemde papierwerk nog bij. De rechercheur moet alles wat ie doet bijhouden en opschrijven.

Veel werk dus. Dat ze met te weinig moeten doen, zeggen de rechercheurs zelf.