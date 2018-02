Zilver en brons voor teleurgestelde schaatsploegen

Voor de damesploeg zat die kans erin, maar in de finale verloren ze van Japan. Dat team was te snel en haalde zelfs een nieuw wereldrecord.

Bij de mannen was een gouden medaille sowieso geen optie; ze verloren in de halve finale van Noorwegen.

Kapotte schaats

Na die halve finale was er nog wat gedoe over de schaats van Jan Blokhuijsen. Die zou kapot zijn. De veer van de schaats was afgebroken en daardoor schaatste Blokhuijsen minder hard dan hij hoopte.