'Volwassenen zouden les moeten krijgen om goede ouders te worden'

Volwassen die kinderen willen zouden zich beter moeten voorbereiden. Ze zouden eerst een cursus moeten volgen om relatieproblemen te voorkomen. Dat zegt een groep deskundigen die nadenkt over scheidingen.

Ideeën

Als ouders beter worden voorbereid, is de kans op een scheiding later kleiner. Zo komen minder kinderen in de problemen. De groep deskundigen heeft meer ideeën bedacht. Die maken ze vanmiddag bekend.

70.000 kinderen

Nu hebben veel kinderen nog last van ruziënde ouders. Zo'n 70.000 kinderen per jaar maken mee dat hun ouders uit elkaar gaan. 16.000 kinderen hebben ernstige last van de gevolgen van de scheiding.