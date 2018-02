Er komt geen rechtszaak tegen de makers van sigaretten. Kinderartsen, ziekenhuizen en andere deskundigen wilden de makers voor de rechter slepen, maar het is ze niet gelukt.

Niet verboden

De mensen van het Openbaar Ministerie, die bepalen of er een rechtszaak mag komen, zeggen dat ze niks kunnen doen tegen de sigarettenfabrieken. Sigaretten zijn niet verboden, dus ze mogen gewoon worden gemaakt.

Anti-rook

Er is deze week veel aandacht tegen roken. Zo gaat er bijvoorbeeld een rookvrije straat open in Amsterdam.

In groep 8 van basisschool Wijzer aan de Vecht in Utrecht wordt ook actie gevoerd. De kinderen daar zijn het helemaal zat dat ouders roken op het schoolplein. Daarom hebben ze tegels geverfd, een bord gemaakt en bankjes versierd om een rookvrije zone te maken. Vanavond zie je het in het Jeugdjournaal.