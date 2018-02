Supergevaarlijke plant gympie gympie moet verhuizen

Een spannende klus in Leiden. De plant gympie gympie moet verplaatst worden uit de Hortus Botanicus in Leiden. Dat is een tuin met allemaal exotische planten.

Gympie gympie is niet zomaar een plant. Het is één van de giftigste planten ter wereld. Wie de bladeren aanraakt, kan wel twee maanden vreselijke pijn houden. Voorzichtig verhuizen dus.

Naar een museum

Gelukkig heeft niemand hem aangeraakt en staat hij nu veilig achter glas in museum Naturalis in Leiden. De nieuwe tentoonstelling daar gaat helemaal over gif. Daar past deze plant dus goed bij.