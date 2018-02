Minder Nederlanders skiën en snowboarden

Dit weekend vertrekken veel Nederlanders naar skigebieden, maar het zijn er wel steeds minder. Rond 2000 gingen er nog 1,1 miljoen Nederlanders naar de sneeuw. In 2016 waren dat er maar 860.000.

Duur?

Het is niet helemaal duidelijk waarom minder mensen skiën en snowboarden. Het kan met de prijs te maken hebben (wintersportvakanties zijn best duur). Maar ook omdat er minder jonge mensen zijn. Veel ouderen gaan liever wandelen of naar de zon.

Wat vind jij het leukst? Wintersport of een vakantie in de zon? Of heb je geen idee, omdat je nooit naar de sneeuw bent gegaan? Reageer op de stelling: