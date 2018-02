Grootste DNA-onderzoek ooit begonnen

In Limburg is de politie begonnen met het grootste Nederlandse DNA-onderzoek ooit. Het DNA van meer dan 21.000 mannen wordt onderzocht. De politie wil op deze manier een oude zaak oplossen.

Nicky Verstappen

Bijna 20 jaar geleden verdween Nicky Verstappen van 11 jaar. Hij was op een kamp in de Limburgse plaats Heerlen. De jongen verdween uit zijn tent en werd later dood gevonden in het natuurgebied. Wat er precies is gebeurd, is nog steeds niet duidelijk.

Nieuwe techniek

Met nieuwe technieken wordt nu een nieuwe poging gedaan om de dader te vinden. In het volgende filmpje zie je hoe het precies werkt: