Voetbalwedstrijden worden misschien afgelast door de kou

Twee voetbalwedstrijden gaan woensdag misschien niet door. Voetbalbond KNVB is bang dat het te koud wordt. Niet voor de voetballers of de scheidsrechter, maar voor de supporters! Die zitten vaak in de open lucht, zonder verwarming, de hele wedstrijd stil.

Het gaat om de wedstrijden AZ - FC Twente en Feyenoord - Willem II. Beide wedstrijden zijn voor de KNVB-beker.

-15 graden

De wedstrijden gaan waarschijnlijk niet door als de gevoelstemperatuur onder de -15 graden is. Het is op dit moment nog onzeker of dat woensdag ook echt zo is. De KNVB gaat overleggen met de clubs als het duidelijk is hoe koud het precies wordt.