Olympische sporters zijn weer terug in Nederland

De sporters die voor Nederland meededen aan de Olympische Spelen zijn weer terug in Nederland. Om 16.15 kwamen ze aan op vliegveld Schiphol.

De sporters zijn gezellig met zijn allen in één vliegtuig teruggevlogen. Alleen schaatser Kjeld Nuis is er niet bij. Hij is naar China gevlogen omdat daar binnenkort de kampioenschappen sprint zijn.

Huldiging

Om 18.00 uur worden de sporters gehuldigd in het Olympisch Stadion in Amsterdam. Verslaggever Milou is erbij voor het Jeugdjournaal.