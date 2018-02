Koud in Nederland én Italië: bibberen, maar ook buiten spelen

Het is flink koud in Nederland en de komende dagen wordt het waarschijnlijk alleen maar kouder. Hoe bereid je je hier nou op voor? Wij gingen langs bij basisschool de Leiboom in Zaltbommel.

Kou in Italië

Maar niet alleen in Nederland zit mensen te bibberen. Ook op andere plekken in Europa is het behoorlijk koud.

In Rome in Italië heeft het zelfs gesneeuwd. Dat komt bijna nooit voor. De hele dag zijn scholen dicht en spelen kinderen buiten in de sneeuw.