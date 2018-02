Eerste schaatswedstrijd op natuurijs in Haaksbergen

In het dorpje Haaksbergen wordt morgenavond de eerste wedstrijd op natuurijs geschaatst. Het ijs is daar drie centimeter dik, en dat is dik genoeg om de wedstrijd te organiseren.

IJsclubs in Arnhem, Noordlaren en Veenoord wilden ook graag de wedstrijd houden. Bij twee ijsclubs in Arnhem was het ijs ook dik genoeg, maar de schaatsbond vond het ijs in Haaksbergen van betere kwaliteit.

Alle vier de banen

De ijsmeester van de schaatsbond denkt dat er deze week op alle vier de schaatsbanen kan worden geschaatst. Vorig jaar was de eerste marathon op natuurijs in Noordlaren: