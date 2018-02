Sommige vakantiehuisjes in Nederland zijn erg vies

Ben jij wel eens op vakantie geweest in een vakantiehuisje in Nederland? Veel van die huisjes worden niet goed schoongemaakt. Dat zegt de Consumentenbond, een organisatie die dingen test. Onderzoekers vonden stof, schimmel en vieze bacteriën.

De onderzoekers keken ook met een speciale lamp naar de muren. Toen vonden ze nog veel meer viezigheid. In sommige huisjes vonden ze een poep-bacterie in de keuken. Dat is zelfs gevaarlijk. De bacterie kan zorgen voor misselijkheid of diarree.

Bazen

De bazen van de vakantieparken vinden het erg vervelend. Sommige zeggen dat ze maatregelen gaan nemen om de huisjes beter schoon te krijgen.