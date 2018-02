Kun je nou wel of niet buiten schaatsen?

Om veilig te kunnen schaatsen op bijvoorbeeld sloten en plassen, moet het ijs 7 à 8 centimeter dik zijn. Maar op veel plekken is het ijs nog niet zo dik. Hoe komt dat?

Het lijkt de laatste dagen nergens anders over te gaan: schaatsen op natuurijs. Mensen zoeken naar goede locaties en proberen schaatsen te kopen. Maar heeft dat wel zin als het ijs eigenlijk nog te dun is?

Waarom kun je op sommige plekken wel schaatsen en andere nog niet?

- De zachte winter. Het is de hele winter nog niet vaak koud geweest. Daardoor is het water nog warm en duurt het even voor dat het eerste ijs ontstaat.

- Harde wind. Daardoor komen er golfjes in het water en kan het ijs niet goed aangroeien.

- De zon. Eind februari heeft de zon al veel kracht. Dat is niet goed voor de ijslaag, want daardoor smelt het ijs al snel.