Elianne zit in een rolstoel én ze is topmodel

Elianne Speksnijder is één van de topmodellen die deze week meedoet met de modeweek in Milaan. En dat is bijzonder, want Elianne zit in een rolstoel. Ze loopt dus niet over de catwalk, maar ze rijdt!

Maar niet alleen modellen in een rolstoel komen vaker voor. Ook modellen met het syndroom van Down en modellen die wat zwaarder zijn schitteren vaker in de spotlight. Volgens Mariana Verkerk, die vroeger model was, is dat heel belangrijk. "Het is heel cool dat dit kan. Eigenlijk is het heel vreemd dat het niet eerder gebeurd is."