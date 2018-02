Waarschuwing voor gladheid en winterse kou

Pas op als je naar buiten gaat. Dat het hartstikke koud is wist je waarschijnlijk al, maar het kan ook behoorlijk glad zijn.

Code geel

In heel Nederland geldt nu code geel. Weerdeskundigen waarschuwen op die manier dat mensen extra voorzichtig moeten zijn.

-15

Op veel plekken in Nederland heeft het gesneeuwd en het blijft de hele dag vriezen. Door de wind kan het zelfs aanvoelen als -15. Ook morgen is het nog ontzettend koud, maar daarna gaat de temperatuur weer een beetje omhoog.

Schaatsen?

Op een paar plekken in Nederland kun je al schaatsen, maar op de meeste plekken is het te gevaarlijk. Gisteren zag je er meer over in het Jeugdjournaal: